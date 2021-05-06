2021/05/06 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، اتلاف 7 حاويات للعصائر غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، قام منفذ ميناء ام قصر الأوسط وبقرار من قاضي التحقيق بأتلاف 7 حاويات حجم 40 قدم تحتوي جميعها عصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري”.

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