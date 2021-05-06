2021/05/06 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 4 دقیقة

304 مشاهدة

افاد مصدر امني، الخميس، بأستهداف رتل اخر للدعم اللوجستي تابع للجيش الامريكي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـNRT عربية (6 ايار 2021)، ان رتل للدعم اللوجستي تابع للجيش الامريكي في محافظة صلاح الدين تعرضت لاستهداف بعبوة ناسفة دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر."

واضاف المصدر ان فصيل يطلق على نفسه المقاومة الدولية تبنت عملية الاستهداف."

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني، الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لـNRT عربية (6 ايار 2021)، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الانبار السريع.

واضاف المصدر انه "لم يتم التأكيد من وجود خسائر بشرية خلال التفجير."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: استهداف ثاني لقوات التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: استهداف ثاني لقوات التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).