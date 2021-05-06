كتلة برلمانية تكشف عن فساد غير نفطي بالمليارات

2021/05/06 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت كتلة النهج الوطني، الخميس، عن فساد وضياع ايرادات غير نفطية تقدر بالمليارات خلال السنوات الماضية، مع قائمة بإسم الشركات والمصارف المتهربة من دفع الضرائب بالاستناد الى تقرير ديوان الرقابة المالية.

وذكر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (6 ايار 2021)، انه "نؤكد على متابعة الإيرادات غير النفطية وتطوير آليات تحصيلها وانهاء ممارسات الفساد والإهمال والتفريط الذي يرافق هذا المجال المهم منذ سنوات طويلة، ولعل الاطلاع على بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية ادناه يبين مقدار الهدر الكبير والفساد الذي يغيب كثيرا من الإيرادات غير النفطية ومثال ذلك ماذكره تقرير ديوان الرقابة المالية حول أنشطة الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27/7/2017".

1- بلغ عدد المرافق السياحية التي لم تتحاسب ضريبيا (126) مرفقا سياحيا لسنة 2016 .

2- وجود مبالغ مترتبة بذمة بعض المرافق السياحية مقدارها (15) مليار دينار تقريبا عن ضريبة المبيعات لم تسدد لغاية تاريخه.

3- بلغ عدد الشركات النفطية الرئيسة والثانوية التي لم تتحاسب ضريبيا (36) شركة وللسنوات السابقة، وتوجد شركات لم تتحاسب منذ سنة تأسيسها .

4- وجود ثلاث شركات نفطية غير مسجلة لدى قسم الاستقطاع المباشر ومسجلة فقط في قسم الشركات، وطالب ديوان الرقابة المالية بمراجعة تلك الشركات قسم الاستقطاع المباشر لغرض التسجيل والتحاسب الضريبي.

5- بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبيا عن سنة 2015 ولسنوات سابقة تسعة مصارف.

6- وجود عدد من المصارف لم تقدم بياناتها المالية القسم لغرض التحاسب الضريبي.

7- وجود تقديرات إضافية على شركة اثير للاتصالات للسنوات (2011-2015) لم يتم إنجازها لغاية تاريخ هذا التقرير (27/7/2017) وهو مؤشر على عدم إنجاز التقديرات اولا بأول.

8- شركة كورك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيا ولم تقدم بياناتها المالية لأي سنة والغريب ان هذه الشركة تتحاسب ضريبيا في اقليم كردستان !! ولم تدفع للخزينة العامة فلسا واحدا طيلة تلك السنوات!.

9- لم تقدم شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات بياناتها المالية للسنوات (2014-2016)، علما ان الهيئة العامة للضرائب فاتحت وزارة المالية بتاريخ 20/3/2016 لغرض إيقاف نشاط الشركة كونها متهربة من التحاسب الضريبي ولم ترد اجابة من الوزارة لحين تاريخ هذا التقرير.

10- لم تقدم ثلاث شركات نفطية بياناتها المالية منذ تأسيسها.

11- حسب تقرير ديوان الرقابة المالية بتاريخ 9/3/2014 فان عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود التراخيص والمسجلة خلال السنوات (2013،2012) لدى الهيئة العامة للضرائب بلغت (27) شركة من ضمنها (23) شركة غير متحاسبة ضريبيا.

12- وذكر نفس التقرير أعلاه ان عدد شركات المقاولين الثانويين العاملين مع تلك الشركات بلغت (23) شركة منها (21) شركة غير متحاسبة ضريبيا، وانها لم تقدم بياناتها المالية لغرض إنجاز التحاسب الضريبي.

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