2021/05/06 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من السيطرة واخماد حادث الحريق التهم 50 دونماً مزروعة بمحصول الحنطة وانقذت 450 دونما من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف الاشرف.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل حريق المشخاب..



500 دونم من الحنطة تحوطها النيران المركز الخبري الوطني.

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