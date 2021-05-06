المراهنة على الوهم وبيعه الى المغاربة - سعيد الوجاني

2021/05/06 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني حضور وزير خارجية المغرب بوريطة ، المؤتمر الصهيوني " أيباك " " AIPAC " من المفترض ان يحضر هذا اليوم اللّعين الخميس 6 مايو 2021 ، وزير خارجية النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، المدعو ناصر بوريطة ، المؤتمر الصهيوني / الأمريكي المسمى ب " أيباك " ، " AIPAC " ، " لجنة الشؤون العامة الامريكية الصهيونية " ..



ومن المعلوم ان AIPAC هذا الذي تأسس سنة 1951 ، باسم " لجنة الشؤون العامة الامريكية الصهيوني ......





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