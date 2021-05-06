2021/05/06 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الصحفي الإماراتي محمود العوضي، عن إطلاق منصة إعلامية عربية -عبرية داخل إسرائيل، على أن يتولى رئاسة تحريرها كأول خليجي يرأس وسيلة إعلامية إسرائيلية.وكتب محمود العوضي في تغريدة عبر حسابه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق أول منصة إعلامية داخل إسرائيل برئاسة تحرير صحفي خليجي المركز الخبري الوطني.

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