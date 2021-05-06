الجيش الأميركي: الصاروخ الصيني سيعود بشكل خارج عن السيطرة

2021/05/06 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأميركي إن بقايا صاروخ صيني

كبير أطلق الأسبوع الماضي من المتوقع أن

تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية هذا

الأسبوع في عودة خارجة عن السيطرة

ستتعقبها قيادة الفضاء الأميركية.

وانطلق صاروخ لونغ

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