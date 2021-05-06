نائب: ثلث المخدرات التي تمر بالعراق تذهب للتعاطي الداخلي- عاجل

2021/05/06 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الناب عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء، ان ثلث المخدرات التي تمر عبر العراق تذهب للاستهلاك المحلي والتعاطي، مبينا عدم رصد اي تقرير رسمي عن وجود زراعة للمخدرات في البلاد.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" وفق المعلومات بان زراعة بعض انواع المخدرات رصدت في عقدي الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي بشمال العراق و اختفت"، مبينا ان "القول بعدم وجود زراعة في العراق بشكل عام لايمكن حسمه".

ورجح ان "تكون هناك زراعة ولكن غير مرصودة من قبل القوات الامنية بالاضافة الى ان زراعتها ليست سهلة وتحتاج الى مجموعة ادوات وخبرات"، مؤكدا "عدم رصد اي تقرير رسمي عن وجود زراعة للمخدرات حاليا في البلاد".

وافاد العزاوي، ان"العراق تحول في السنوات الاخيرة الى نقطة مهمة في حركة المخدرات بالشرق الاوسط بحكم موقعه"، لافتا الى ان "ثلث المخدرات التي تدخل الى اراضيه تذهب للتعاطي الداخلي".

وتابع ان "الانتكاسة الاكبر التي يجب الانتباه لها زيادة اعداد المتعاطين ستؤدي الى عواقب وخيمة على المجتمع العراقي الذي يعاني بالاساس من ازمات متعاقبة منذ عقود بسبب تداعيات الحروب والحصار والفقر والازمات الاقتصادية ".

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الاثنين الماضي، القبض على متهم بتجارة المخدرات في البصرة.

وهرب 21 نزيلا من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى، في وقت مبكر من الأحد الماضي، بعد قيام النزلاء بطلب (هيتر) من حارس السجن وأثناء فتحه باب السجن، دفع النزلاء الباب وهرعوا إلى الخارج.

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