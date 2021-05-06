استهداف رتلين تابعين للتحالف الدولي في الأنبار وصلاح الدين

2021/05/06 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصافاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض رتلين للدعم اللوجستي في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم ذراعش، إلى استهداف بعبوات ناسفة في محافظتي الانبار وصلاح الدين.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي ضمن حدود محافظة الأنبار".وأضاف أن "المعلومات الأولية للانفجار تؤكد عن عدم تسجيل أي اضرار بشرية او مادية".إلى ذلك افاد مصدر امني من محافظة صلاح الدين، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للدعم اللوجستي في التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين.وقال المصدر في حديث خصه به (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة صلاح الدين".وأضاف أن "المعلومات الأولية للانفجار تؤكد عدم تسجيل أي اضرار بشرية او مادية".

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