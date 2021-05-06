مصرع رجل وزوجته بعد حريق نشب داخل منزلهما في ديالى

2021/05/06 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمصرع رجل وزوجته بعد اندلاع حريق في منزلهما الواقع بقضاء الخالص15 كم شمال بعقوبة.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل منزل بسبب تماس كهربائي، اودى بحياة رجل مسن وزوجته في قضاء الخالص 15كم شمال بعقوبة".وأضاف أن "فرق الاطفاء نجحت في اخماد الحريق وانتشال جثث المتوفين".

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