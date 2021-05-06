المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا بسبب قضية الصحراء الغربية

2021/05/06 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء المغربية، الخميس، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرة الرباط في برلين للتشاور، وذلك على خلفية الموقف الألماني من قضية الصحراء الغربية.

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