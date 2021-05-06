دوبرداني: الحكومة أوقفت نقل عائلات داعش من مخيم الهول

2021/05/06 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيروان دوبرداني ان الحكومة العراقية أوقفت الى أجل غير محدد إجراءات نقل عائلات عناصر داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في نينوى.

وأوضح دوبرداني ان الحكومة أبلغت اللجنة بإيقاف العمل بإجراءات نقل مئة عائلة أي ما يقارب سبع مئة شخص من مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية الى داخل الأراضي العراقية، مبينا ان الحكومة قامت بإعادة المركبات التي كان من المقرر ان تقوم اليوم الخميس بإعادة النساء والأطفال من ذوي عناصر داعش الى العراق، في حين أكد دوبرداني ان التراجع عن القرار جاء بعد الضغوط التي مارسها عدد من النواب فضلا عن سلطات محافظة نينوى.

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