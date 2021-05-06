اعتقال متهمين بينهم متورط بإلقاء قنبلة على منزل مواطن

2021/05/06 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة العاصمة بغداد، الخميس، القبض على عدد من المطلوبينن بينهم متهم بإلقاء قنبلة يديوية على منزل أحد المواطنين.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيار 2021)، إنه "بعد قيام أحد المتهمين بالقاء قنبلة يدوية (رمانة) على إحدى الدور ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الراشدية احد توابع قيادة شرطة بغداد، وهروبه إلى جهة مجهولة، تم تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة المتهم والقاء القبض عليه واعترف صراحة بقيامه بالقاء القنبلة على دار أحد المواطنين".

واضافت، "فيما القت مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة لقيادة شرطة بغداد القبض على ثمانية مدانين وفق احكام قضائية مختلفة، وستة متهمين آخرين وفق مواد قانونية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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