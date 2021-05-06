2021/05/06 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل ضبط معاملة قرض بمبلغ مليار وسبعمئة مليون دينار مخالفة للقوانين والتعليمات.

وأكدت الهيئة في بيان التمكن من ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تعود لأحد الأشخاص تم ترويجها في المصرف الصناعي الفرع الرئيس في بغداد مقابل دفع مبالغ مالية حيث تبلغ قيمة القرض مليار وسبعة مئة مليون دينار موضحةً أن المعاملة تم ترويجها لقاء دفع مبالغ مالية إلى المدير السابق للفرع الرئيس للمصرف الصناعي حيث اعترف المشار اليه بتسلمه مبالغ مالية في مقابل منح قروض لعدد من المقترضين من المصرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معاملة منح قرض بمبلغ مليار و700 مليون دينار مخالف للتعليمات والضوابط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معاملة منح قرض بمبلغ مليار و700 مليون دينار مخالف للتعليمات والضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).