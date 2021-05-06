بلينكن يحث موسكو على إيقاف سلوكها العدائي تجاه أوكرانيا

2021/05/06 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا على وقف ما وصفه بالسلوك العدائي الذي تمارسه تجاه أوكرانيا.

وقال بلينكن في تصريح خلال زيارته الى أوكرانيا ان الولايات المتحدة تتطلع نحو روسيا لكي توقف أعمالها المتهورة والعدائية، مشيرا الى ان قوات مسلحة روسية بأعداد كبرى لا تزال منتشرة على الحدود بين البلدين رغم الانسحاب الأخير، مجددا التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها.

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