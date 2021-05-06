خبير بايولوجي: سلالاتان من كورونا تصيبان الاطفال

2021/05/06 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير مختص بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية يوم الخميس، ان سلالاتي كورونا الثانية والثالثة (البريطانية والهندية) تصيب الاطفال، مبينا انها ليست قاتلة فيما لم يكن الطفل معتل صحيا.

الدكتور حيدر معتز محي الخبير في المجال البايولوجي والفياروسات البيئية، أكد خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان السلالة الثانية من كورونا والمسماة بالبريطانية، انها تصيب الاطفال الا ان حالات الاصابة نادرة الحدوث.

واضاف، انه في حال حدوث الاصابة بها فتظهر على الطفل اعراض بسيطة جدا بسبب جهازه المناعي القوي كونه في مرحلة نمو مستمر، مبينا انه تكون له اجسام مضادة تحفز الجسم على محاربة فايروس كورونا.

واشار محي، الى السلالة الثالثة من كورونا (الهندية) والذي اصبح يشغل الرأي العام بسبب خطورته، فأن الاحصائيات والدراسات لم تشر الى وجود اصابات بين الاطفال الى هذه اللحظة، مردفا انه وفي حال اصابة الاطفال بالسلالة الهندية فأن الجهاز المناعي لديهم سيكون لديه رد فعل قوي تجاه الفايروس لمحاربة الاصابة مع اعراض بسيطة مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم وعطاس.

واكد الخبير البايولوجي، ان الاصابات لدى الاطفال بالسلالاتين الثانية والثالثة ليست مميتة بالنسبة للاطفال في حال لم يكن الطفل مصابا بمرض اخر، كالالتهابات الرئوية المزمنة على سبيل المثال لا الحصر.

PUKmedia هاميار علي

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