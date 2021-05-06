نائب يتحدث عن تغيير رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لبرلمان كوردستان

2021/05/06 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كوردستان عباس فتاح اليوم الخميس، عن اهمية اجراء تغيير في رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لبرلمان كوردستان، مضيفا، ان انتهاء المدة القانونية لتلك المؤسسات يؤثر على النشاطات والخطط طويلة الامد.

وقال فتاح لـ PUKmedia، انه رغم انتهاء المدة القانونية لرؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لبرلمان كوردستان، فان الاطراف السياسية حتى الان لم تحدد مرشحيها لتلك المناصب، وهذا يعني ان السبب هو الاطراف السياسية، وفي اي وقت تقوم بتحديد مرشحيها واحضارهم الى برلمان كوردستان، فانه سيتم التصويت على التغييرات في تلك المؤسسات والهيئات.

واضاف، ان ما تم العمل عليه حتى الان واجراء تغيير خلال فترة قصيرة هو رئيس هيئة حقوق الانسان، لكن للهيئات والمؤسسات الاخرى، خاصة هيئة النزاهة والمفوضية المستقلة للانتخابات في اقليم كوردستان بقيت كما هي وان البرلمان بانتظار تحديد مرشحي الاطراف.

واشار فتاح الى ان، انتهاء المدة القانونية لرؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لبرلمان كوردستان يؤثر على عمل ونشاطات تلك المؤسسات وليس بامكانها وضع برنامج عمل وخطط طويلة الامد لها كما هو لازم.

على صعيد متصل، اعلن المتحدث باسم المفوضية المستلقة للانتخابات في اقليم كوردستان شيروان ميرزا، ان المفوضية في الوقت الحالي لديها معوقات ومشاكل وانتهت المدة القانونية لها، ولهذا طلبنا من برلمان كوردستان حل تلك المعوقات، ثم تمديد المدة القانونية لها او بدء مجلس اخر للمفوضين بعمله.

واضاف ميرزا، انه بدون حل تلك المعوقات ليس بامكانهم القيام باي عمل في اقليم كوردستان للانتخابات المقرر اجراؤها في المستقبل.

PUKmedia طه عبد الله - اربيل

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