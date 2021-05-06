»الحرية هي دوما حرية أصحاب الفكر المختلف« عن الثورة والحزب وأفول الرأسمالية - روزا لوكسمبورغ

2021/05/06 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روزا_لوكسمبورغ »الحرية هي دوما حرية أصحاب الفكر المختلف« عن الثورة والحزب وأفول الرأسمالية ......





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