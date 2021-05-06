فاجعة! - عذري مازغ

2021/05/06 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ انطلق مجلس النواب في دورة استثنائية على خلفية سقوط حبات برد بإقليم خنيفرة تسببت في خسائر جسيمة على مستوى المزروعات المختلفة وبعد فيض من أسئلة النواب واجوبة الحكومة تناولت رصد المعطيات وتقييم الخسائر توصلوا إلى ضرورة تكوين جلسة مسائية لا نتخاب لجنة خاصة تتشكل من بعض النواب وممثلي صندوق الكوارث وعدد من الخبراء لتشرف ميدانيا على رصد حجم الخسائر وعدد المتضررين وتقييم الأثار الناتجة عن هذا الغزو الطبيع ......





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