التربية النيابية تكشف مقترحاتها بشأن مصير العام الدراسي للصفوف المنتهية وغير المنتهية

2021/05/06 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاكشفت لجنة التربية النيابية ، اليوم الخميس، عن مقترحاتها الخاصة بمصير العام الدراسي للصفوف المنتهية وغير المنتهية بعد عطلة العيد.وقال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "اجتماع اللجنة مع الوزير علي الدليمي لبحث إجراءات الوزارة المستقبلية بعد تحويل الدوام في المدارس والجامعات من حضوري إلى الكتروني لم يتحقق".وأضاف إنه "اِلتقى كعضو للجنة التربية النيابية بالوزير لبحث مستقبل العام الدراسي الحالي وإمكانية إنهائه".وأضاف إنه "تم الاتفاق مبدئياً مع السيد الوزير على استمرار الدوام لما بعد عيد الفطر المبارك وبعد ذلك يتم تحديد ملامح العام الدراسي الحالي وإنهائه للمراحل غير المنتهية".وأوضح إن " هناك رؤية بإنهاء العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك للمراحل غير المنتهية وأن لا تكون هناك امتحانات حضورية أو إلكترونية مع الاعتماد على درجة نصف السنة ونهاية الكورس الأول ".وبشأن المراحل المنتهيةقال الزاملي إن " المقترحات نصت على إجراء امتحان وزاري حضوري للمراحل المنتهية السادس الإعدادي والثالث المتوسط أما السادس الابتدائي الطلبة الخارجيون منهم فمن الممكن أن تكون هناك امتحانات حضورية فيما أُقترح إن يتم التعامل مع الصباحي باحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية ".

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