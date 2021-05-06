الشرطة القضائية تلقي القبض على ١٤ شخصا بين مدان ومتهم

2021/05/06 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قسم الشرطة القضائية التابع لقيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 14 شخصا بين مدان ومتهم.

وقال القسم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة لقيادة شرطة بغداد القت القبض على ثمانية مدانين وفق احكام قضائية مختلفة وستة متهمين ايضا وفق مواد قانونية مختلفة".واضاف "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، وجه بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير الشرطة القضائية لتنفيذ جميع اوامر القبض الصادرة من القضاء بحق المتهمين وعرضهم امام المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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