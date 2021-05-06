2021/05/06 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أصبح زعيم حزب “يش عتيد” يائير لابيد منذ أمس الأربعاء الرجل الموكولة له مهمة تشكيل حكومة جديدة، بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو في ذلك.ويحاول هذا النجم التلفزيوني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرب النجوم في “إسرائيل” لابيد يتحدى نتنياهو “الفاشل” في تشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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