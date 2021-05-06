بعد الخروقات المتكررة.. عضو بالأمن النيابية يحذر من حدوث ’’كارثة’’ أمنية في كركوك

2021/05/06 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية، النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الخميس، من حدوث ’’كارثة’’ أمنية في محافظة كركوك، بعد تصاعد الهجمات الإرهابية في المحافظة.وقال الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك سجلت تصاعدًا ملحوظًا على الرغم من الضربات الموجعة التي توجهها قواتنا المسلحة لبقايا فلول عصابات داعش الإجرامي".وأضاف البيان أنه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات البرلمانية فإن هذه العصابات ستكثف من هجماتها الإرهابية في محاولة يائسة لعرقلة هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب".وأرجع الحلفي "التصاعد الأخير بمستوى الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية والمنشآت الحيوية في محافظة كركوك إلى وجود خلل أمني قد يتسبب بكارثة لا تحمد عقباها"، مشددا على "ضرورة إيجاد الحلول الواقعية والقيام بمعالجة فورية لهذا الخلل بالتنسيق بين مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية المرتبطة بحكومتي بغداد وكردستان".

وكان مصدر أمني، افاد امس الاربعاء، بشن تنظيم داعش هجوماً على نقطة أمنية في كركوك.وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة أمنية للجيش العراقي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

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