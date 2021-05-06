"أربعة سيناريوهات".. السلطات الصحية الأميركية تحدد موعد السيطرة على وباء كورونا

2021/05/06 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها إنه يمكن السيطرة على جائحة كورونا في الولايات المتحدة خلال صيف 2021، إذا ما تم تطعيم الناس واستمرارهم بأخذ الحيطة والحذر.

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