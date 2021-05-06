لبيان هوية الداعم للجماعات الارهابية.. نائب: قريبا انطلاق اعمال لجنة تقصي الحقائق بديالى

2021/05/06 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، اليوم الخميس، عن قرب بدء عمل لجنة تقصي الحقائق حول الخروقات الامنية في ديالى، مبينا ان مهمة اللجنة بيان هوية من يدعم الداعم للجماعات الارهابية في المحافظة.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان " ديالى تنزف منذ 18 سنة وباتت منطقة صراع حقيقي ومؤلم"، مبينا انه "من الضروري فهم طبيعة مايحدث في هذه المحافظة وبيان هوية من يدعم الجماعات الارهابية لاستمرار الزخم العنف باعتبارها منطقة مهمة وخاصرة للعاصمة بغداد".

واضاف الركابي، ان "لجنة تقصي الحقائق حول الخروقات الامنية في ديالى ستباشر عملها قريبا في المحافظة بزيارة القواطع الميدانية وبيان طبيعة المشهد الامني واسباب الخروقات والهجمات"، مؤكدا ان "عمل اللجنة هو جمع المعلومات وليس اصدار قرارات او عقوبات بل كشف حقيقي لمجريات الامور وبيان نقاط القوة والضعف في الميدان".

وافاد ان" ديالى بحاجة ماسة الى صولة امنية شاملة تختلف في اطارها العسكرية من ناحية علاج حقيقي لأسباب العنف وانهاء فلول الجماعات الارهابية وتحقيق الاستقرار"، لافتا الى ان "اجراء عمليات عسكرية تستمر لإيام وتنتهي ثم يعود بعدها الارهاب للتغلغل امر يجب الانتباه له في الصولة المقبلة ".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس (6 أيار 2021)، إلى محافظة ديالى لبحث ثلاثة ملفات، أبرزها إنهاء خلايا داعش.

وتعد الزيارة الثانية خلال اسبوعين لديالى في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالمشهد الأمني العام للمحافظة في ظل الاحداث الاخيرة خاصة في منطقة الجيزاني قرب ناحية العبارة 20كم شمال شرق بعقوبة بعد تعرضها لاعتداء إرهابي قبل نحو اسبوعين ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى".

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