مصرع مدرس متقاعد وزوجته إثر حريق التهم منزلهما في ديالى

2021/05/06 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي زوج وزوجة مصرعهما، الخميس، إثر حريق اندلع في منزلهما بمحافظة ديالى.

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وقال مصدر أمني لـ "ناس" (6 أيار 2021)، ان "مديرا متقاعدا لمدرسة وزوجته فارقا الحياة اثر حريق اندلع في منزلهما بقضاء الخالص".

وأضاف المصدر أن "جثتي الضحيتين تم نقلهما الى الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاُ لمعرفة ملابسات الحادث".

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