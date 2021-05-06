2021/05/06 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / المركز الخبري الوطني لقي رجل وزوجته، اليوم الخميس، مصرعهما حرقاً في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.وذكر مراسل “المركز الخبري الوطني” إن “رجلا وزوجته لقيا مصرعهما في حريق نشب داخل منزلهما في قضاء الخالص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل وزوجته في ديالى يلاقيان الموت “حرقاً” المركز الخبري الوطني.

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