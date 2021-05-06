2021/05/06 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها سجلت رسميا لقاح “سبوتنيك لايت” ذو الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا، خلافا للقاحها التقليدي “سبوتنيك في” الذي يؤخذ في جرعتين.ووفق بيان صادر عن الصندوق الروسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاح روسي جديد “من جرعة واحدة” لمواجهة كورونا المركز الخبري الوطني.

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