صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  881 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/06 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل 881 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 527 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 881 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

527 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 125 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 37 الرصد الوبائي حالة من خلال .

قطاع الصدر 31 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 35 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 61 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 71 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 41 حالة من خلال الرصد الوبائي

354حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

113 66 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6

16حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

32حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

17حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

19حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 18

17حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 /

16 حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

24حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي /

36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 28

12حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 /

19حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

8 حالات في منطقة الزوية

12 حالة في منطقة المشتل

24 حالة في منطقة النهروان

4 حالات في منطقة باب الشيخ

9 حالات في منطقة الضباط

9حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 147879 توفي منهم 1658 للاسف فيما اكتسب الشفاء 137478 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8743”

ودعت صحة الرصافة الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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