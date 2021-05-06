خبير أمني: داعش مستمر لاثبات وجوده

2021/05/06 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير في الشأن الأمني يوم الخميس، ان تنظيم داعش الارهابي مستمر لاثبات وجوده، مشيرا الى ان التنظيم اصبح يهدد ببعد امني وليس عسكري.

وقال الخبير الأمني جاسم الموسوي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان تنظيم داعش الارهابي لم يعد يهدد الامن العراقي بالبعد العسكري بل من الممكن ان يهدد في البعد الامني، مضيفا بالقول: بمعنى ان التنظيم الارهابي يحاول اثبات وجوده من خلال محاولات، معربا عن اعتقاده في الوقت ذاته ان التنظيم لن يتمكن من اعادة نفسه بنفس القوة التي كان عليه ابان دخوله مدينة الموصل.

واشار الموسوي الى، ان تنظيم داعش الارهابي سيستمر في محاولاته لاثبات وجوده على ارض الواقع، مبينا، انه ان يتمكن من مسك الارض وان هنالك فرق كبير بين ان يقوم التنظيم بفعالية تعتبر نجاحا بالنسبة له وبين مسكه للارض.

وتابع الخبير الأمني، ان التنظيم اصبح مشتتا وغير قادر على لملمة نفسه واصبح خارج قيادة منظمة ويعمل بقيادات صغيرة، لافتا الى ان الاختيارات الخاطئة لقيادة الاجهزة الاستخباراتية مكنت التنظيم من اختراق الاجهزة الامنية.

وحول هجمات التنظيم الارهابي على قوات بيشمركة كوردستان، بيّن الموسوي، ان تلك الهجمات تأتي نتيجة ضعف التنسيق بين القوات الامنية الاتحادية و قوات البيشمركة، والذي احدث فراغا امنيا واضحا تستفيد منه تنظيمات داعش الاجرامية بشن الهجمات على الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

وأعرب الموسوي عن اسفه، لتمكن تنظيم داعش الارهابي من قراءة الفكر الأمني للقوات الامنية الاتحادية والتي جعلته يضرب ويهاجم تلك القوات، بخلاف المؤسسات الامنية والجهد الاستخباري التي لم تتمكن من فهم وقراءة فلسفة وفكر هذا التنظيم الاجرامي، وان تستبق الحدث والخروقات الامنية.

PUKmedia هاميار علي

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