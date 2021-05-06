مطالب بصرف ميزانية مديرية الحدائق في السليمانية

2021/05/06 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كامران صالح مدير مديرية الحدائق في محافظة السليمانية اليوم الخميس، ان الميزانية المخصصة لمديرية الحدائق في مدينة السليمانية لم تصرف وهي متوقفة في وزارة المالية.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia، ان الميزانية احيلت الى رئاسة الوزراء دون رد او توضيح من الجهات المعنية لعدم صرف تلك الميزانية، ونحن من خلال القنوات الاعلامية نناشد حكومة اقليم كوردستان بصرف تلك الميزانية لتأمين عمل العاملين في المديرية لسقي الحدائق والمتنزهات العامة والجزرات الوسطية، حيث نحتاج الى اكثر من 6 مليارات دينار سنويا للحفاظ على المنطقة الخضراء في المحافظة.

من جانبها قالت الناشطة في مجال البيئة بروين رسول لـ PUKmedia، " أكدنا مرارا على اهمية الحفاظ على البيئة وها نحن الان نمر في مرحلة صعبة من نقص المياه وقلة الأمطار وهذا ما عكس على المساحة الخضراء في المدينة وخاصة في المتنزهات والطرق التي تتوسطها الأشجار، يجب على الجميع ان يكون مسؤولا عن حماية بيئة المدينة وطبيعتها الخضراء من المواطن الى المسؤول ."

يذكر ان قلة الأمطار هذا العام قللت من مناسيب المياه في سدي دوكان ودربنديخان واثرت على الوضع المائي في محافظة السليمانية.

PUKmedia عدنان جاف

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