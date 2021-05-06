2021/05/06 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد عضو كتلة النهج الوطني النيابية النائب مازن الفيلي،الخميس، ان على الحكومة فرض اجراءات السلامة بشكل اكثر صرامة بدلا عن التوجه للحظر الشامل الضار بشريحة الفقراء، لافتا الى ان التحاصص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا للحظر..



نائب يخاطب الحكومة: التحاصص السياسي سبب زيادة إصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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