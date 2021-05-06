الإعمار تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروعين في الفلوجة والكوت

2021/05/06 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروعين في الفلوجة والكوت.وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حققت نسب إنجاز متقدمة في مشروع جسر الفلوجة الثالث ومقترباته في محافظة الأنبار، عن طريق شركة المعتصم العامة وإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة، بنسبة انجاز بلغت نحو 90%".وأضاف إن "طول الجسر الفعلي يبلغ 648م والمقتربات بحدود 3500م بضمنه مجسرين كونكريتيين في تقاطعي الحلابسة و الحبانية"، مشيراً إلى إن "المشروع سيسهم بتخفيف الزخم المروري داخل القضاء، كونه يربط ضفتي نهر الفرات ويوصل طريق المرور السريع بالطريق المؤدي الى المدينة السياحية في الحبانية".وبين إن "مديرية البلديات العامة إحدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، حققت مراحل متقدمة من تنفيذ مشروع تأهيل وتبليط شوارع حي الخاجية بمدينة الكوت في محافظة واسط، بنسبة انجاز بلغت نحو (85%) ضمن الموازنة العامة لمشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة".وتابع إن "أعمال التأهيل شملت القشط والتعديل وفرش الحصى الخابط، وأعمال صب الشوارع بالكونكريت والتبليط ومد الرصيف الجانبي ورصفه (بالكربستون)، فضلاً عن تنفيذ أعمال فتحات الاستقبال لمجاري مياه الإمطار، وكذلك أعمال رصف الارصفة للشوارع بالمقرنص الملون".وأشار إلى إن "الأعمال شملت تنفيذ محطة الماء الخام مع خطوط نقل الماء وأعمال تنفيذ شبكة المياه الصافي"، مبيناً إن " هذه الشوارع من الشوارع المهمة والحيوية داخل المدينة، وتأهيلها سوف ينعكس ايجابياً على انسيابية حركة السير داخل المدينة".

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