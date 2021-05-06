2021/05/06 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الأمير تعيبان، اليوم الخميس، أن إغلاق مصفى ذي قار يسبب خسارة قدرها 20 مليار دينار شهريا.وقال تعيبان في تغريدة تابعها “المركز الخبري الوطني” “أناشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 20 مليار شهريا..



مصفى ذي قار يُغلق وصادقون تعد السكوت تقاعساً عن المسؤولية المركز الخبري الوطني.

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