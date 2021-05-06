محتجزة منذ أسابيع.. إسرائيل تتهم إسبانية بمساعدة جماعة فلسطينية محظورة

2021/05/06 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، امرأة إسبانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، ووجهت اليها اتهامات بتوجيه كميات كبيرة من التبرعات من حكومات أوروبية إلى منظمة فلسطينية مسلحة ومحظورة.

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