2021/05/06 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى للعقود والأجور بالكهرباء..الوزير يعلن الشروع بسلم رواتب جديد للعام الحالي المركز الخبري الوطني.

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