2021/05/06 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت أكبر دراسة على أرض الواقع حتى الآن اليوم الخميس، أن لقاح «فايزر – بايونتيك» وفّر حماية بلغت نسبتها أكثر من 95% ضد «كوفيد – 19» لكنها وجدت أن مستواها انخفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاح “فايزر” يثبت حمايته بنسبة 95% عبر أكبر دراسة واقعية المركز الخبري الوطني.

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