مقترحات التربية النيابية بشأن العام الدراسي الحالي

2021/05/06 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن مقترحاتها الخاصة بمصير العام الدراسي للصفوف المنتهية وغير المنتهية بعد عطلة العيد.

وقال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية عباس الزاملي في تصريحات صحفية، إن “اجتماع اللجنة مع الوزير علي الدليمي لبحث إجراءات الوزارة المستقبلية بعد تحويل الدوام في المدارس والجامعات من حضوري إلى الكتروني لم يتحقق”.

وأضاف الزاملي، إنه “اِلتقى كعضو للجنة التربية النيابية بالوزير لبحث مستقبل العام الدراسي الحالي وإمكانية إنهائه”.

وتابع إنه “تم الاتفاق مبدئياً مع الوزير على استمرار الدوام لما بعد عيد الفطر المبارك وبعد ذلك يتم تحديد ملامح العام الدراسي الحالي وإنهائه للمراحل غير المنتهية”.

وأوضح إن ” هناك رؤية بإنهاء العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك للمراحل غير المنتهية وأن لا تكون هناك امتحانات حضورية أو إلكترونية مع الاعتماد على درجة نصف السنة ونهاية الكورس الأول”.

وبشأن المراحل المنتهية، قال الزاملي إن “المقترحات نصت على إجراء امتحان وزاري حضوري للمراحل المنتهية السادس الإعدادي والثالث المتوسط أما السادس الابتدائي الطلبة الخارجيون منهم فمن الممكن أن تكون هناك امتحانات حضورية فيما أُقترح إن يتم التعامل مع الصباحي باحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية”.

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