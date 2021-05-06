البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يصل البصرة

2021/05/06 | 18:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الخميس، وفداً لاستقبال غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم، في مطار البصرة الدولي، لمرافقته اثناء زيارته الأولى إلى النيابة البطريركية في البصرة والخليج العربي، لحضور مراسم تنصيب المطران النائب البطريركي الجديد للأبرشية مار أثناسيوس فراس دردر.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الخميس، كما كان في استقبال غبطته المطارنة: مار أثناسيوس فراس دردر النائب البطريركي في البصرة والعمارة والخليج العربي، ومار يوحنّا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يعقوب أفرام سمعان النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن والمدبّر البطريركي على أبرشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء مجلس النيابة البطريركية في البصرة، ومدير أمن مطار البصرة وعدد من الإداريين وحشد من المواطنين.

وفور وصول غبطته، قدّم طفلان من أطفال النيابة البطريركية بالزيّ البصراوي باقةً من الزهور لغبطته ترحيباً بقدومه.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة الشرف الرسمية في المطار، غادر غبطته ليستهلّ زيارته الرسولية الأولى إلى النيابة البطريركية في البصرة.

وأكدت جابرو خلال الاستقبال :" ان هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة لكونها أعادت الدور الريادي لمحافظة البصرة في احتضان المكون المسيحي منذ مئات السنين "، مؤكدة :" ان زيارة البطريرك اليوم هي رسالة بأن البصرة ستبقى عراقاً مصغراً يضم كل الأطياف ونموذجاً للتآخي والمحبة والسلام ".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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