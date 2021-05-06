مركز تابع للعتبة الحسينية يعلن إحصائية بالمبالغ المصروفة على الأيتام

2021/05/06 | 18:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن مركز الحوراء زينب النسوي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الخميس، إحصائية بالمبالغ التي تم صرفها في تقديم منح للأيتام.وأوضح المشرف على المركز سعد الدين البناء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،ان "المبالغ التي منحت للأيتام ، بلغت أكثر من 227.500.000 مليون دينار، للفترة من تشرين الثاني من عام 2017 ولغاية كانون الأول من عام2019 "وأضاف، إن "هذه الإحصائية خاصة بالمبالغ التي يتم توزيعها من قبل مركز الحوراء"، مبيناً إن "هناك مبالغ أخرى تصرف على الأيتام أيضا ، وترد من ممثلية مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء المقدسة ، ويتم توزيعها على أيتام مدارس علي الأصغر والسيدة رقية للأيتام ضمن السن الشرعي لليتيم".وأشار إلى إن " مركز الحوراء يتفقد عوائل الأيتام باستمرار ، ويعمل على إقامة البرامج العبادية والترفيهية لهم ، إلى جانب منحهم الرواتب الشهرية".يذكر إن مركز الحوراء زينب عليها السلام من مراكز العتبة الحسينية المقدسة، ويهتم بشكل خاص بعوائل شهداء الحشد الشعبي وتوثيق بطولاتهم في إصدارات خاصة.

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