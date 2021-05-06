’’أغلب الطعون اجتهادات شخصية’’.. مستشار الكاظمي يؤكد: الانتخابات ستجري بموعدها

2021/05/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، إن أغلب الطعون المقدمة على قانون الانتخابات وجهات نظر واجتهادات شخصية، فيما بين إن موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين المقبل ثابت ولن تؤثر عليه طعون قانون الانتخابات المقدمة للمحكمة الاتحادية.

وقال الهنداوي في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)،إن "موعد إجراء الانتخابات المبكرة لمجلس النواب المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل ثابت ولا يمكن استباق الأحداث بشأن إمكانية التأثير عليه بعد تقديم كتل نيابية طعوناً على قانون" ، لافتاً إلى إن "ما تقوله الكتل ليس بالضرورة أن يكون مقنعا بالنسبة للمحكمة الاتحادية".

وأضاف إن "المحكمة ستحرص على تطبيق الدستور حسب إرادة الشعب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المذكور لا سيما وإن اللجنة العليا للانتخابات قطعت أشواطاً مهمة جداً وإنتهت من استلام قوائم التحالفات والمرشحين"، مشيراً إلى إن "أغلب الطعون وجهات نظر فقط واجتهادات حول بعض مواد القانون وشكل الدوائر فيما يدخل بعضها في صنف العمل الانتخابي مسبقا".

ولفت إلى إن "تقديم الطعون أمام المحكمة الاتحادية حق طبيعي للجميع كونها متخصصة في عملية الحكم بدستورية القوانين من عدمها"، مبينا ان "الثقة مطلقة في قدرة المحكمة حول معالجة هذه الأمور وإتخاذ القرار الصائب".

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