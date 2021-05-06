مارسيلو وزوجته يثيران الجدل بعد إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

2021/05/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أثار رد فعل النجم البلجيكي إدين هازارد بالضحك مع لاعبي تشيلسي عقب إقصاء ناديه ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا غضب كبير وسط الجماهير المدريدية، فيما لم تمر ساعات حتى أثار زميله مارسيلو وزوجته الجدل كذلك على إنستجرام.

وعقب مباراة ريال مدريد وتشيلسي التي خسرها الميرينجي، أمس الأربعاء، بهدفين نظيفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما ترتب عليه إقصاء النادي الملكي من المسابقة، نشرت إيزابيل دا سيلفا، زوجة نجم تشيلسي تياجو سيلفا، رسالة على حسابها بـ"إنستجرام" قالت فيها: "نحن في النهائي، شكورة للرب، إسطنبول ها نحن قادمون".

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد قام مارسيلو، القائد الثاني لريال مدريد بالإعجاب بمنشور زوجة صديقه وزميله في المنتخب البرازيلي، فيما لم تنتهي المسألة عند هذا الحد، بل أبدت كذلك زوجة مارسيلو إعجابها بصورة وضعها ماتيو كوفاسيتش، لاعب تشيلسي، لفريقه أثناء الاحتفال بإقصاء ريال مدريد في غرفة الملابس.

ويستعد ريال مدريد لمباراة مصيرية أمام إشبيلية الأحد القادم في ظل الصراع المحتدم على لقب الدوري الإسباني، إذ قد تطيح الهزيمة أمام النادي الأندلسي بآمال الميرينجي في التتويج بأي بطولة هذا الموسم.

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