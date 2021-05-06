برلماني عراقي يهاجم لجنة التحقيق بحريق ابن الخطيب: جاملت مسؤولاً فشل فشلاً ذريعاً- عاجل

2021/05/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انتقد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الخميس، توصيات وقرارات اللجنة التحقيقية المكلفة بكشف التفاصيل المتعلقة بحريق مستشفى ابن الخطيب، فيما اشار إلى أنه كان من المفترض على اللجنة التحقيقية اقالة محافظ بغداد لأنه هو من يتحل المسؤولية.

وقال الربيعي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قرارات وتوصيات اللجنة التحقيقية أخطأت وجاملت محافظ بغداد عندما غضت الطرف عن مسألة ومحاسبة المحافظ بصفته المسؤول المباشر عن دوائر التربية والصحة وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل".

وأعتبر الربيعي أن "قرارات اللجنة التحقيقية تأثرت سلبا بالضغط السياسي مما اظهر بشكل مباشر على تلك النتائج من خلال تبرئة محافظ بغداد الذي يتحمل مسؤولية كبيرة بالاضافة الى وزارة الصحة التي تتحمل جزء من الاخفاق والفشل بسبب عدم المتابعة ومعالجة الاخطاء في المستشفيات".

وأشار إلى أن "محافظ بغداد فشل فشلًا ذريعًا في تقديم الخدمات وانتشال واقع المحافظة التي تعاني من تراجع الخدمات وانتشار الفساد في عقود المحافظة فضلاً عن التراجع الكبير في دوائر التربية والصحة التي تقع تحت ادارة المحافظة التي اخفقت في كل الملفات المناطة بها وعليه كان من المفترض ان يوجه اللوم المباشر للمحافظ الذي من المفترض ان يقال فوراً قبل فوات الاوان وتكرار المشاكل والحوادث".

وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء (04 أيار 2021)، على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن المجلس صوّت على التوصيات "التي تتضمن إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من ( سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الاداري) و (احمد جسام علي / مسؤول الدفاع المدني) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون".

وصوت المجلس على "إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون، وعلى إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد".

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