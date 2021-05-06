آخر تحديث لسعر صرف الدولار في الأسواق العراقية المحلية

2021/05/06 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية حسب رصد مختصين، مساء اليوم الخميس، (6 أيار 2021).

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

148,450

في الصيرفات( تقريبي )

شراء 148,000

بيع 149,000

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وكان سعر الدولار في الأسواق المحلية صباح اليوم الخميس كالتالي":

اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 120,03 دولار100 باوند ⬅️ 139,06 دولار100 دولار ⬅️ 832,84 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1785,31 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,82 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 65,44 دولار

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