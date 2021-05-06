الكهرباء تعلن الشروع بسلم رواتب جديد للعقود والأجور

2021/05/06 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن الشروع بسلم رواتب جديد لموظفي العقود والأجور.

وقال وزير الكهرباء ماجد حنتوش في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه “تم الشروع بسلم رواتب جديد للعقود والأجور خلال العام الحالي”.

وأضاف أن “تخفيض رواتب السلم الجديد للعقود والأجور لن يكون سارياً على عام 2020”.

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