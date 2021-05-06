وسائل إعلام: أكثر من 20 قتيلا جراء تبادل لإطلاق النار في أنفاق مترو برازيلي

2021/05/06 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام بأن 23 شخصا على الأقل قتلوا جراء تبادل لإطلاق النار وقع داخل شبكة مترو مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

يتبع..

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