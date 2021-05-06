شملت العراق وسوريا.. مصر وتركيا تختتمان مباحثات

2021/05/06 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، انتهاء المباحثات الثنائية مع نظيرتها التركية، بعد يومين من المداولات، مؤكدة أنها شملت عدة ملفات بينها العراق وسوريا.

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