2021/05/06 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يأمل الآلاف من مشجعي مانشستر سيتي وتشلسي في حضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إسطنبول التركية بعد أسابيع، لكنهم يواجهون عقبة كبيرة وسط تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية من السفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقبة مزعجة تعكّر مواجهة تشلسي ومان سيتي في نهائي الأبطال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقبة مزعجة تعكّر مواجهة تشلسي ومان سيتي في نهائي الأبطال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقبة مزعجة تعكّر مواجهة تشلسي ومان سيتي في نهائي الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).