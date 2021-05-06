المرأة النيابية تكشف حقيقة مقترح توزيع منح مالية للمتزوجين العراقيين الجدد

2021/05/06 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت لجنة المرأة والأسرة، اليوم الخميس، تقديم مقترح لتوزيع منح مالية للشباب المتزوجين حديثاً في مقابل موافقتهم على تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

وقالت رئيسة اللجنة، انتصار الجبوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجة إلى قانون لتحديد النسل وتنظيم الأسرة، خصوصاً بعد تحذيرات وزارة التخطيط من انفجار سكاني يهدد البلاد "مشيرة إلى أنه "من غير الممكن تطبيقه في العراق بسبب الأعراف والتشريعات الدينية".

وأضافت الجبوري، أن "نسب السكان الذين يعيشيون تحت خط الفقر مرتفعة بشكل كبير، مع غياب التعداد السكاني العام، لمعرفة متطلبات السكان وحاجاتهم وواقعهم المعيشي والاقتصادي والتنموي".

وأشارت إلى "عدم وجود قانون لتنظيم الأسرة وتحديد النسل في العراق، ولا توجد نية لطرحة مثل هذا القانون في مجلس النواب"، داعيةً الحكومة إلى "أخذ دورها الحقيقي في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز برامج التوعية، وتطبيقها بالشكل السليم".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل اعلام عربية، انباء تفيد باقتراح البرلمان وضع خطة لتوزيع منح مالية على الشباب المتزوجين في مقابل موافقتهم على تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

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