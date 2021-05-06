استجابة لغضب الجمهور.. العراق يوقف برنامج

2021/05/06 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة لغضب المشاهدين، ألغت هيئة تنظيم الإعلام في العراق برنامجا تلفزيونيا هزليا كان يجذب الضيوف إلى مقالب تحاكي ما يفعله متطرفون، ما أجبر المشاركين والمشاهدين على تذكر بعض الرعب والخوف اللذين كانا منتشرين في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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